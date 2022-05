Jetzt ist es raus: Die Topacts von „Das Fest“ sind in diesem Jahr Passenger, Jan Delay und die Gruppe „Bilderbuch“. Dies haben am Montagabend die Organisatoren von „Das Fest“ verkündet.

Einen vierten Topact halten sie indessen geheim: Wer am Donnerstag, 21. Juli, um 21 Uhr auf der Hauptbühne steht, wird aus Vertragsgründen erst eine Woche vor Festivalbeginn bekanntgegeben. Am Hügel wird vom 21. bis 24. Juli gefeiert.

„Bilderbuch“ am Freitag

Topact am Festival-Freitag sind „Bilderbuch“: Die Band zählt zu den erfolgreichsten Popacts im deutschsprachigen Raum. Ihre Musik zeigt Einflüsse aus verschiedenen Genres wie Indie-Rock, Art-Pop und Hip-Hop. Erfolgreich sind unter anderem die Singles „Plansch“, „Spliff“ und „OM“.

Der Song „Bungalow“ wurde in der TV-Serie Bad Banks genutzt. 2019 veröffentlichten „Bilderbuch“ den Song „Mr. Refrigerator“, er wurde in der BBC-One-Indieshow von Jack Saunders zum „Tune of the Week“ gekürt. Im April 2022 wurde das neue Album „Gelb ist das Feld“ veröffentlicht.

https://www.youtube.com/watch?v=J9Wednq1ihM

Im Geschäft sind die vier Jungs schon länger, 2005 gründeten sie sich in Oberösterreich. In diesem Sommer sind sie unter anderem bei Arena Open Air in Wien und dem Kasematten Open Air in Graz live zu erleben.

Jan Delay Top-Act am Samstag

„Jan Delay & Disko No. 1” sind der 21-Uhr-Topact am Fest-Samstag. Sie sind gerade mit ihrer Tour „Earth, Wind & Feiern” unterwegs. Der Hamburger arbeitet bei Liveauftritten mit der Funkband zusammen. Zu seinen Hits zählen die Songs „Oh Jonny”, „Eule” und „Irgendwie, irgendwo, irgendwann”. Am Hügel ist Jan Delay kein Unbekannter: Er begeisterte dort schon 2010 sein Publikum.

Externer Inhalt von Youtube

Passenger spielt am Sonntag

Der britische Singer-Songwriter Passenger war schon für 2020 und 2021 für „Das Fest“ angekündigt. Beide Festivals fielen wegen Corona aus. Zuletzt war spekuliert worden, dass das „Fest“-Team diesen Star nun unbedingt an den Hügel holen will.

Passenger, der bürgerlich Mike Rosenberg heißt, spielt am Fest-Sonntag um 21 Uhr. Zu seinen Hits zählen „Let Her Go“, „Runaway“ und „Heart to Love“.

Vor dem Fest tritt Passenger unter anderem beim Deichbrand Festival in Cuxhaven auf, nach dem Gastspiel in Karlsruhe beim Cambridge Folk Festival und dem Rock Oyster Festival in Cornwall.

Schon vor den Topacts wurden weitere Programmpunkte für die Fest-Hauptbühne öffentlich. Unter anderem treten am Mount Klotz Tom Gregory, Alice Merton und Lotte auf.