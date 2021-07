Fest im Kopf

Wie Regen beim Karlsruher „Fest“ die Glückshormone anspornen kann

Eigentlich wäre jetzt „Fest“-Zeit. Zum zweiten Mal in Folge muss es in der Günther-Klotz-Anlage wegen Corona jedoch still bleiben. Bei uns aber nicht: Autorinnen und Autoren der BNN lassen „Das Fest“ mit ihren persönlichen Erinnerungen aufleben.