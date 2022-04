Im Juli 2022 ist es so weit: Das beliebte Karlsruher Event „Das Fest“ kehrt zurück. Nach zweijähriger Corona-Pause findet das Festival in diesem Jahr mit der ein oder anderen Neuerungen statt. Hier die bisher bekannten Infos rund um Das Fest 2022.

Es ist das Event der Fächerstadt und zieht Besucher aus ganz Deutschland an: „Das Fest“ in Karlsruhe, ein riesiges, mehrere Tage dauerndes Musik-Festival in der Günther-Klotz-Anlage.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Karlsruher Open-Air-Festival 2020 und 2021 ausfallen. 2022 soll das Musik-Event den Mount Klotz endlich wieder beben lassen.

Erste Informationen zu Das Fest 2022 sind bereits bekannt. Die veranstaltende Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) plant das Event und hofft, es trotz Corona durchführen zu können. Wegen der Pandemie sind 2022 verschiedene Neuerungen geplant, die neben der Dauer des Festivals in diesem Jahr auch die Ticketanzahl und den Ticketpreis betreffen.

Alle Infos rund um Das Fest 2022, inklusive Programm, Ticketverkauf und Corona-Regeln, gibt es hier im Überblick.

Das Fest 2022: Zeitlicher Ablauf im Überblick



2. Mai: Verkündung der Bands auf der Hauptbühne 2022, der Hauptact am Donnerstag bleibt noch geheim 3. Mai: Beginn des Ticketvorverkaufs 14. - 20. Juli: Vor-Fest 2022 21. - 24. Juli: Das Fest 2022

Wann findet Das Fest 2022 in Karlsruhe statt?

Das Fest 2022 soll vom 21. bis 24. Juli stattfinden. Das ist bereits eine erste Neuerung in diesem Jahr, denn in den Vorjahren wurde die Hauptbühne erst ab Freitagabend bespielt. 2022 soll es schon am Donnerstagabend und somit an vier Tagen Auftritte auf der Hauptbühne geben.

Ziel des Veranstalters ist es, dadurch die Besucheranzahl etwas entzerren. Corona-bedingt wird die maximale Zahl der Menschen, die aufs Gelände dürfen, geringer ausfallen als gewohnt. Bereits klar ist, dass 2022 im Vergleich zu den Vorjahren weniger Tickets für den Hügelbereich verkauft werden: 35.000 pro Tag statt der bisherigen 40.000.

Das Vor-Fest soll am 14. Juli 2022 starten und damit auch einen Tag früher als sonst. Es endet mit dem Beginn des eigentlichen „Fests“ am Donnerstag.

Tickets für Das Fest 2022 in Karlsruhe

Verkaufsstart

Am 3. Mai 2022 beginnt der Verkauf der Das-Fest-Tickets. Normalerweise werden die Tickets für Das Fest bereits ab November verkauft. Aufgrund der Planungsunsicherheit durch die Corona-Pandemie verschob sich der Verkaufsstart 2022.

Wer noch ein Ticket für Das Fest 2020 hat, kann das nicht in ein Ticket für 2022 umtauschen. Für mehr Planungssicherheit rufen die Veranstalter dazu auf, dass alle Tickets von 2020 zurückzugeben werden. Das ist auch online möglich. Neben einer Erstattung des Kaufpreises kann das Ticket den Veranstaltern „geschenkt“ werden, auch das soll laut Veranstalter Martin Wacker aktiv mitgeteilt werden. Die Unterstützung werde zudem mit einer personalisierten Illustration des Karlsruher Cartoonisten Steffen Butz belohnt.

Verkaufsstellen

Verkauft werden die Tickets für den Hügelbereich „Mount Klotz“ zum einen wieder online über Eventim – am 3. Mai ab 10 Uhr. Auch telefonisch und an Vorverkaufsstellen, die an das Ticketsystem angeschlossen sind, lassen sich Tickets sichern.

Ticketpreis

Die verringerte Anzahl von verfügbaren Tickets für den Hügelbereich geht mit einer weiteren Neuerung bei Das Fest 2022 einher: Die Tickets werden teurer.

Die Erhöhung des Preises von zehn Euro auf 15 Euro pro Tages-Ticket begründen die Organisatoren der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) mit steigenden Kosten, unter anderem durch angepasste Löhne, hohe Energiepreise und Maßnahmen für den Infektionsschutz und die Umweltverträglichkeit.

Dennoch bleiben laut Martin Wacker der KME rund 70 Prozent des Fest-Programms frei. Bereits in den Vorjahren waren das Vor-Fest und die Bereiche abseits des Mount Klotz samt DJ-Bühne, Feldbühne, Kinder- und Kulturbereich sowie Sportanlagen kostenfrei zugänglich.

Außerdem gilt ein Das „Fest“-Ticket auch 2022 gleichzeitig als Fahrkarte für den gesamten KVV am jeweiligen Festivaltag. Personen, die für eine finanzielle Unterstützung den Karlsruher Pass besitzen, zahlen weiterhin fünf Euro für ihr Ticket.

Das Vor-Fest 2022

Bereits eine Woche vor dem eigentlichen Fest startet das „Vor-Fest“. Bei freiem Eintritt spielen ab dem 14. Juli Bands auf der Cafébühne, ehe dann Das Fest 2022 am 21. Juli startet.

Programm von Das Fest 2022 in Karlsruhe

Wir werden die Seite fortlaufend aktualisieren, sobald weitere Infos zum Programm bekannt sind.

Line-Up auf der Hauptbühne

Das Line-Up für Das Fest 2022 ist noch nicht bekannt. Am 2. Mai, einen Tag vor Beginn des Ticketvorverkaufs, soll stündlich verkündet werden, welche Bands im Juli auf der kostenpflichtigen Hauptbühne spielen werden. Die Hauptacts werden abends bekanntgegeben. Geheim bleiben soll noch bis eine Woche vor dem Start von Das Fest 2022 der Hauptact für den Donnerstag.

Die Veranstalter teilten bereits Ende vergangenen Jahres gegenüber den BNN mit, man habe für jeden Abend einen Top-Act optioniert und zudem einen Plan B. Klar ist: Es wird nicht das Line-Up von 2020 sein. Damals hätten unter anderem Revolverheld, SDP, Passenger, Alice Merton und Joris auftreten sollen. Nach der Absage 2020 wurde angekündigt, die Künstler würden stattdessen 2021 in Karlsruhe auftreten, das Programm sollte nachgeholt werden. 2022 wird das jedoch nicht der Fall sein.

Zudem teilten die Veranstalter mit, dass es 2022 am Freitag und am Samstag einen Night Club geben soll, nicht jedoch am Donnerstag und Sonntag. Anders ist in diesem Jahr auch, dass die India Summer Days nicht wie bisher üblich zum Vor-Fest beginnen. Sie sollen vielmehr Teil des eigentlichen Fests sein und dann beim Aktivspielplatz stattfinden.

Programm im Überblick

Donnerstag, 21. Juli noch unklar Freitag, 22. Juli noch unklar Samstag, 23. Juli noch unklar Sonntag, 24. Juli Klassikfrühstück

Am Sonntagmorgen soll auch 2022 das traditionelle Klassik-Frühstück auf der Hauptbühne gesetzt bleiben. Am Vormittag spielt dabei die Badische Staatskapelle auf dem „Mount Klotz“. Zu dem klassischen Konzert können Besucher auf der eigenen Picknickdecke in Ruhe frühstücken.

Auch das FEST-Café und das Entenrennen soll es in diesem Jahr wieder geben. Vorgesehen ist zudem wieder die Mobil-Spielaktion für Kinder.

Daneben bieten Kulturbühne, DJ-Bühne und Feldbühne ein Programm. Für Kinder und Familien wird wieder Unterhaltung im „Kinder- und Kulturbereich“ geboten. Für Sportbegeisterte soll im Sportpark der jährliche Fest-Cup im Skate- und Fingerboarden veranstaltet werden.

Aufbau bei Das Fest: Wo ist was?

Wie es treue Das-Fest-Besucher bereits kennen, wird das Gelände in der Günther-Klotz-Anlage auch 2022 aufgeteilt. Einerseits gibt einen seit einigen Jahren kostenpflichtigen Musikbereich, unter anderem, um die Zuschauerzahl zu begrenzen.

Dazu gehört zum einen die Hauptbühne vor dem „Mount Klotz“, der Hügel, auf dem sich bei Konzerten flächendeckend die Musikfans versammeln – das Herzstück von Das Fest. Neben regional bekannten Acts treten hier auch national und international bekannte Künstlerinnen und Künstler auf. Zudem umfasst der ticketpflichtige Musikbereich die Kleinkunstbühne.

Im kostenlos zugänglichen Bereich befindet sich eine Reihe verschiedener Angebote, durch die „Das Fest“ als Familienfestival generationenübergreifend für Besucher jeden Alters geeignet sein soll. Musikbegeisterte kommen hier ebenso wie Sportfans auf ihre Kosten.

Nördlich von der Hauptbühne gibt es den kostenfreien „Kinder- und Kulturbereich“, in dem Kinder betreut spielen und planschen können. Neben zahlreichen Essensständen befinden sich im frei zugänglichen Bereich rund um den See in der Günther-Klotz-Anlage zudem die Kulturbühne, die DJ-Bühne und die Feldbühne, eine Open-Air-Stage, die vor ein paar Jahren aus der ehemaligen Zeltbühne entstand. Auf diesen Bühnen sind es vor allem regionale Initiativen, Künstler und DJs, aber auch Newcomer, die ihre Kunst präsentieren.

Der Sportpark zieht in diesem Jahr wegen der Sanierung der Europahalle weg von deren Vorplatz hin zur DJ-Bühne im Modellbootsee. Neben verschiedenen Angeboten für Sportliebhaber findet im Sportpark jährlich der Fest-Cup im Skate- und Fingerboarden statt. Während es dort tagsüber sportlich zu geht, laden dann nachts die Beats der DJ-Bühne zum Feiern und Tanzen ein.





Am besten zu erreichen ist Das Fest mit der Bahn oder dem Fahrrad. Für Radler gibt es Fahrradparkplätze am Rand des Festivalgeländes.

Wer ein Das-Fest-Ticket hat, kann das am jeweils geltenden Festivaltag auch als KVV-Ticket nutzen, so also kostenlos mit dem ÖPNV direkt zum Festivalgelände gelangen. Die richtige Haltestelle ist „Europahalle/Europabad“.

Wer den Weg zum Fest gerne mit einem Spaziergang verbindet: Vom Hauptbahnhof sind es rund 20 Minuten zur Günther-Klotz-Anlage.

Rückblick: Wer war wann bei das Fest?

Das Fest fand erstmals im Jahr 1985 statt. Seitdem ist viel passiert: Von einem Festival, bei dem ursprünglich ausschließlich Karlsruher Künstler auftreten sollten, hat sich Das Fest immer mehr zur deutschlandweit bekannten Open-Air-Veranstaltung mit national und international gefeierten Künstlern entwickelt.

Über 200.000 Besucher zieht es jährlich zu Das Fest. Ein Rekord wurde 2009 aufgestellt, als rund 400.000 Besucher in die Günther-Klotz-Anlage strömten. Seitdem wird die maximale Anzahl an Besuchern begrenzt und das Gelände aufgeteilt in einen kostenlosen Familien- und Sportbereich mit DJ-Bühne und einen kostenpflichtigen Musikbereich um den Mount Klotz.

Im Musikbereich ist die Hauptbühne absoluter Anziehungspunkt, auf der von in den vergangenen Jahren von Freitag bis Sonntag bekannte Künstler auftraten. Seit 2010 brauchte man Tickets für die Konzerte am Freitag und Samstag, seit 2011 auch für den Sonntag.

Unter anderem spielten diese Künstlerinnen und Künstler in den letzten Jahren bei Das Fest: