Die Fantastischen Vier und die Wehmut der „Fest“-Sonntage in Karlsruhe

Eigentlich wäre jetzt „Fest“-Zeit. Zum zweiten Mal in Folge muss es in der Günther-Klotz-Anlage wegen Corona jedoch still bleiben. Bei uns aber nicht: Autorinnen und Autoren der BNN lassen „Das Fest“ mit ihren persönlichen Erinnerungen aufleben.

Es ist gar nicht so leicht, den einen „Fest“-Moment zu benennen. Zu viele sind es geworden in all den Jahren. Konzertmomente, Momente am Mobibus, Momente mit Menschen, die man das ganze Jahr über nicht sieht – aber immer beim „Fest“. Einen Moment jedoch gibt es, der für ein ganz besonderes Gefühl steht.

Sommer 2007, Festsonntag, abends. Diesem letzten Konzert am Ende eines vollgepackten Wochenendes haftet immer auch Wehmut an.

Zwar nimmt man ein ganzes Bündel schöner Erinnerungen aus diesen drei Tagen mit, aber es ist eben auch einfach vorbei. Ein Abschied bis zum nächsten Jahr. Und Abschiede tun immer auch ein bisschen weh.