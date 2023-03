Karlsruher Open Air: Der „Fest“-Samstag ist ausverkauft

Die Organisatoren von „Das Fest“ melden einen ersten ausverkauften Festival-Tag: Für den Samstag sind alle Tickets vergriffen. Damit gibt es auch keine Festivaltickets mehr: Diese sind für alle vier Tage des Open Air in der Günther-Klotz-Anlage gültig. Tageskarten gibt es aber weiter für Donnerstag, Freitag und Sonntag.

„Fest“-Tickets bei Eventim

Der Vorverkauf startete vor rund zwei Wochen. Bereits nach zehn Tagen waren nach Angaben der verantwortlichen Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) 100.000 Tickets gebucht. Angeboten werden sie ausschließlich über Eventim.

Inklusive Vorverkaufsgebühr werden 17,20 Euro pro Karte fällig. Pro Festivaltag gibt es ein Kontingent von 35.000 Karten. Rund 7.000-mal wurde der Bilanz der KME zufolge das erstmals verfügbare Festivalticket bestellt.

„Das Fest“ findet vom 20. bis 23. Juli statt. Eine Karte braucht nur, wer zu Hauptbühne will. Mit der Feld- und Kulturbühne und Co sind rund 70 Prozent des Programms frei zugänglich.

Auf der Hauptbühne stehen unter anderem Rea Garvey, Casper, Alligatoah und Alvaro Soler. Wer am Donnerstag den Auftakt am Hügel bestreitet, ist noch nicht verkündet. Man nehme damit Rücksicht auf einen anderen Veranstalter in der Region, heißt es. Am Mittwoch, 12. Juli, startet das Vor-Fest in der Günther-Klotz-Anlage.