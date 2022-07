Es ist nicht erlaubt, Getränke oder Speisen mitzunehmen, da sich „Das Fest“ hauptsächlich durch die Getränkeumsätze und die Essensstände finanziert, erklären die Verantwortlichen. An vier Getränkeständen – dem an der Zeltbühne, dem Zelt an der Brücke und dem am See sowie im Fest-Café – kann mit Karte bezahlt werden. Aus WLAN-Gründen sei es nicht überall möglich.

Generell erlaubt ist an allen Festivaltagen das Mitbringen von Säuglingsnahrung. Nicht mitgebracht werden dürfen Flaschen und sogenannte Druckbehälter, dazu zählen auch entsprechende Deos.