Fest im Kopf

Eine „Fest“-Begegnung auf dem Karlsruher Mount Klotz, die bis heute unglaublich ist

Eigentlich wäre jetzt „Fest“-Zeit. Zum zweiten Mal in Folge muss es in der Günther-Klotz-Anlage wegen Corona jedoch still bleiben. BNN-Redakteurin Isabel Steppeler hatte bei ihrem ersten Fest-Besuch im Jahr 1998 eine besondere Begegnung.