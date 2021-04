Wacker ist optimistisch, dass diese 2021 nicht nur online, sondern auch wieder live am Schloss erlebbar sein werden. „Wir gehen weg vom Verweil-Event hin zum Genuss einer reinen Kunstinstallation.“ Die Idee ist, maximal zwei Shows pro Abend in einer Wiederholungsschleife zu zeigen. Möglicherweise werden zudem weitere Gebäude in der City illuminiert. „Da könnte es eine Route geben, die man abgeht“, so Wacker. Aktuell geht er von August und September als Termin aus. „Da sind wir aber sehr flexibel – das müssen wir derzeit ohnehin bei allem sein.“