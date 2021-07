Beer-Pong? Schon mal gehört? Wenn nicht, dann empfiehlt es sich, an einem lauen Sommerabend in die Günther-Klotz-Anlage, die „Klotze“, zu gehen und zu lernen.

Nämlich, dass dieses Spiel durchaus eine lustige Beschäftigung sein kann, wenn gerade Corona ist, keine Beats am Mount Klotz beben und in den Kneipen gerade mal vier Haushalte an einem Tisch Platz nehmen dürfen.

„Das ist ein klassisches WG-Trinkspiel“, erklärt Werner, der es fast nicht glauben kann, dass man davon noch nie gehört hat. Also aufgepasst: Zwei Mannschaften stehen sich an einem langen Tisch gegenüber, an dessen Ende stehen mit Bier gefüllte Becher. Ziel ist es, mit einem Tischtennisball in die Becher der gegnerischen Mannschaft zu treffen, damit diese trinken muss.