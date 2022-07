So feiern die Hügel-Stars „Das Fest“ auf Instagram

Jan Delay spricht vom „allerbesten, tollsten und coolsten Festival in Deutschland“ – und er meint „Das Fest“. In seiner Instagram-Story arbeitet der Hamburger seinen Auftritt vom Samstag und seine Gefühle dabei auf, und er teilt Reaktionen seiner Fans.

„Einfach. Nur. Wow“, schreibt Jan Delay. Er ist nicht der einzige Künstler, der in den sozialen Medien über das Karlsruher Festival spricht.

Bei den Drunken Masters, die den Hügel am späten Samstagabend ausrasten ließen, haben es Impressionen sogar in die Story-Highlights geschafft. Fast 67.000 Menschen folgen dem DJ-Duo in dem sozialen Medium.

Externer Inhalt von Instagram

Lotte, Alice Merton und Seeed teilen Erfahrungen aus Karlsruhe bei Instagram

Lotte, die „Das Fest“ am Donnerstag eröffnen durfte, hat Bilder geteilt. „Was für eine Ehre“, schreibt die junge Sängerin. Alice Merton postet sogar ein Video. Sie spricht von einem perfekten Tag.

Externer Inhalt von Instagram

Ein kurzer Clip findet sich bei Seeed in der Story. Flogging Molly widmet seinem Karlsruher Auftritt einen eigenen Post.

Externer Inhalt von Instagram

Schlagertruppe mit Hügelliebe nach dem „Fest“-Auftritt

Ähnlich halten es Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, die am Freitagabend für Schlager-Stimmung am Hügel sorgten. Ihr Fazit: „Italo-Schlager ist sowas von on!“

Externer Inhalt von Instagram

Besondere Fans hat die Gruppe Blond in der Menge gefunden – auch sie sind auf Instagram verewigt.

Externer Inhalt von Instagram

Bei dem über die sozialen Medien groß gewordenen 1986zig findet sich eine sehr umfangreiche Story über den Auftritt am Mount Klotz.

Tom Gregory schreibt „You legends“ – „ihr seid Legenden“. Er dankt den Karlsruhern für „eine der besten Nächte des Jahres“.