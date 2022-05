„Das Fest“: Samstag am Karlsruher Mount Klotz ist ausverkauft

Jan Delay, Tom Gregory und die Drunken Masters können sich auf einen voll besetzten Mount Klotz freuen. Gut eine Woche nach Vorverkaufsstart melden die Macher von „Das Fest“ und der Ticketanbieter Eventim für den Samstag: Es ist ausverkauft, alle 35.000 Karten sind weg. Für die drei weiteren Festival-Tage gibt es Stand Mittwochvormittag noch Tickets, insgesamt rund 35.000.

Am 21. Juli wird Lotte um 17.30 Uhr das Kult-Festival eröffnen, danach folgen Alice Merton und ein Top-Act, den das Team um Martin Wacker aus vertraglichen Gründen erst eine Woche vorher bekannt geben wird.

Am 22. Juli stehen unter anderem Flogging Molly und Bilderbuch, am 24. Juli Mia. und zum Abschluss Passenger auf der Hauptbühne.

Fest-Fans ärgern sich über zusätzliche Verkaufsgebühren

Die Karten für die Rückkehr von „Das Fest“ aus der Corona-Zwangspause kosten pro Tag 15 Euro. Am ersten Vorverkaufstag hatte die Preisgestaltung unter den Fans in der Schlange vor der Tourist-Information „Schaufenster“ am Marktplatz für einigen Unmut gesorgt. In der Kritik stand insbesondere die Kommunikation. Vielen war unklar, dass die von Dienstleister Eventim aufgeschlagene Gebühr auch an stationären Verkaufsstellen fällig wird.

Verärgert waren auch einige Online-Ticketkäufer, die mit dem Bestellprozess zu kämpfen hatten. Aufgrund der Gestaltung der Eventim-Website dachten einige, dass sie die Karten für jeden Tag einzeln bestellen müssen – jeweils inklusive der Versandgebühr von 5,90 Euro für die farblich gestalteten Fan-Tickets in „Fest-Aufmachung“.

Erste Tickets für Karlsruher Festival werden zum Weiterverkauf angeboten

In seiner aktuellen Pressemitteilung zum Ticket-Zwischenstand geht die für „Das Fest“ verantwortliche Karlsruhe Marketing- und Eventgesellschaft (KME) auf diese Details ein. Sie verweist gleich an mehreren Stellen auf die Vorverkaufsgebühren und auch die anfallenden Versandkosten.

Auf einschlägigen Kleinanzeigen-Plattformen tauchen derweil die ersten „Das Fest“-Tickets auf, allerdings aktuell in kleinem Maßstab und zum Einkaufspreis. In den vergangenen Jahren hatten immer wieder Menschen versucht, Karten zum vielfachen Originalpreis weiterzuverkaufen. Die Veranstalter waren dagegen teilweise vorgegangen.