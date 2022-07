Seeed bringen beim „Fest“-Auftakt den Hügel zum Beben

Zum Auftakt von „Das Fest“ heizt die Berliner Band Seeed Zehntausenden in Karlsruhe ein. Viele sehen die Band nicht zum ersten Mal. Trotzdem ist die Freude groß, der Hügel tanzt, singt mit und leuchtet.

In den Sonnenuntergang

Seeed auf dem „Fest“ als Headliner – das war lange nur Hoffnung und Spekulation vieler Fans. Erst sechs Tage vor Beginn des ersten Hügelfestes seit 2019 bestätigten die Veranstalter die Vermutungen: Seeed sollen am Donnerstag für volles Haus auf und vor der „Fest“-Bühne am Mount Klotz in Karlsruhe sorgen.

Im Gepäck haben die Berliner viele ihrer Klassiker und auch bei den Fans gehört das Schwelgen in Erinnerungen zum Hügel-Feeling.

Arzu Hammer hat den Auftritt der Berliner Band im Jahr 2006 noch vor Augen, bei dem das „Fest“ an seine Grenzen kam. „Damals war es so voll, dass wir vom Hügel immer weiter Richtung Bühne gedrückt wurden“, erzählt Hammer von ihrer Erfahrung vor 16 Jahren: „Da hatte ich echt Panik.“

Trotzdem ist die Karlsruherin an diesem Donnerstag wieder am Hügel. Wieder um Seeed zu sehen. Diesmal aber etwas abseits vom Trubel und der Menge.

Tausende drängen zum Mount Klotz als Seeed auf dem „Fest“ loslegt

Auch Stefanie und Corinna Seipp sehen die Gruppe nicht zum ersten Mal: „Als wir gehört haben, dass Seeed kommt, haben wir sofort Tickets gekauft.“ Die Schwestern sitzen am Fuße des Hügels und warten sehnsüchtig darauf, dass es losgeht.

Für Martin Seyfer geht heute ein kleiner Traum in Erfüllung: Seeed-Sänger Peter Fox wollte er schon immer mal live sehen: „Ich mag seine Musik und seine Texte sehr.“ Als dann sein Freund Michael Emmerling meinte, er habe noch Tickets für den „Fest“-Donnerstag, schlug Seyfer nach einem Blick auf das Lineup sofort zu.

Emmerling hat auch schon vor der Bekanntgabe vermutet, dass die Berliner Gruppe mal wieder auf dem „Fest“ spielen wird.

Um kurz nach 21 Uhr ist es soweit: Mit den ersten Tönen und dem Satz „This is Seeed“ eröffnet die Band das letzte Konzert des Abends mit dem Song „Ticket“ vom 2019 erschienenen Album „Bam Bam“.

Obwohl der Hügel zuvor schon voll erschien, drängen immer mehr Menschen in Richtung Mount Klotz und Bühne, um einen Blick auf Peter Fox, Dellé und die restliche Band abseits der großen Monitore erhaschen zu können.

Die Stimmung am Hügel ist ausgelassen: Bei Seeed-Hits wie „Lass Sie Gehn“, „Augenbling“ und „Schüttel deinen Speck“ wippen die Arme in der Luft, blinken die Handys, überall tanzen die Zuschauer und feiern damit die Rückkehr von Seeed, während die Sonne am ersten „Fest“-Tag hinter der Bühne untergeht.

Am Mount Klotz gelten Seeed trotz Berliner Heimat fast schon als Local Heroes. Vor fast 20 Jahren erobert die damals elfköpfige Band um die Sänger Peter Fox und Dellé im Jahr 2003 zum ersten Mal das „Fest“. 2006 und 2013 folgen weitere Auftritte.

Kurz vor halb elf am Donnerstagabend geht Auftritt Nummer vier zu Ende. „Sowas ham wer in Berlin nicht“, heißt es am Ende. „Bundestag. Aber kein Fest!“ Und dann folgt noch ein Versprechen, das viele sicher gerne hören: „Bis zum nächsten Mal!“