Jogger, Spaziergänger oder Familien mit Kindern: Die Karlsruher zieht es an den Rhein. Und mancher war traurig, dass der Ausflug ans Wasser zuletzt doch eine trockene Angelegenheit war. Das gastronomische Angebot war bescheiden, zeitweise nicht existent. Das soll sich jetzt ändern. Das Gasthaus und der Hofladen im Hofgut Maxau stehen nämlich vor einem Neustart.

„Aktuell laufen die letzten Umbaumaßnahmen“, erklärt Tanja Finck, die seit Januar mit ihrem Mann Alexander die Geschäfte im Lokal und im Hofladen führt. Das Paar ist in der Karlsruher Gastro-Szene nicht unbekannt. Beide hatten einst das Vaca Verde in der Weststadt, sie etablierten die Weinbar Otto im gleichen Stadtteil und waren bis September 2020 beim Schupi in Grünwinkel beteiligt. Jetzt wagen die Eheleute den Sprung an den Rhein, womit beide schon vor Jahren liebäugelten.

Vor gut zehn Jahren fiel den Fincks eine Ausschreibung der Stadt in die Hände, die damals für ihr Hofgut einen Pächter für Landwirtschaft und Gastronomie im Doppelpack suchte. „Ich traue mir ja viel zu, aber das dann doch nicht“, sagt Tanja Finck und lacht. „Ich bringe ja nicht mal eine Orchidee durch den Winter.“