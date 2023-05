Das ist beim Karlsruher Kulturfestival für Kinder geboten

Kultur den Kindern näher bringen – das will das Festival „KIX“. Fünf Tage lang gibt es dafür im Karlsruher Otto-Dullenkopf-Park ein buntes Programm für Kinder. Die Angebote sind kostenlos.

Das traditionelle Publikum von Theater und Museen stirbt langsam weg, ein neues kommt. Oder soll kommen. Denn, so berichtet Kulturamtsleiterin Dominika Szope, bei einer Umfrage an Karlsruher Schulen habe man festgestellt, dass die meisten Jugendlichen überhaupt keine Informationen über Karlsruher Kulturinstitutionen haben. Nicht einmal wissen, dass freitags in vielen der Eintritt frei ist. „Wir müssen die Kinder und Jugendlichen erreichen, denn sie sind das Publikum von morgen.“ Aber wie?

Karlsruher Festival findet alle zwei Jahre statt

Das seit vielen Jahren erfolgreiche und bekannte Kulturfestival der Kinder „KIX“, das der Stadtjugendausschuss mit vielen Helfern und Helferinnen durchführt, ist für Szope eines der schönsten Ansätze. Alle zwei Jahre findet es in den Pfingstferien statt und bietet ein buntes, vielfältiges und reichhaltiges Programm. Und das an einem der schönsten Orte der Stadt, in der Zeltstadt im Otto-Dullenkopf-Park.

Zwei große und ein kleines Zelt, viele umgebaute Bauwagen, Tische, Stühle, Bänke in der Sonne und im Schatten, Hängematten, Bäume und seit vergangenem Jahr auch eine kuppelartige, üppig grünbewachsene Pergola laden zum Spielen, Malen, Fotografieren, Musikmachen, Theaterspielen, Linoldrucken oder Clownereien ein. Oder zum Trampolinspringen, Kochen und Backen und Essen und Zurückziehen.

Kostenloses Angebot ohne Anmeldung

Das Angebot ist offen und kostenlos, man muss sich nicht anmelden, sondern kann alles ausprobieren, was interessiert: Tanzen mit Anou Neumann, Steinebemalen mit dem deutschsprachigen Muslimkreis, Puppenspiel oder Siebdruck. Mit dem Jubez und der Hilfe von Tablets kann man eigene Stop-Motion-Filme drehen, mit der Literarischen Gesellschaft Poetry Slam lernen oder mit Andi Hummel auf dem offenen Feuer kochen und backen.

30 Angebote wird es ab kommendem Montag, 29. Mai, im „KIX“ geben, so Elisabeth Peitzmeier, Geschäftsführerin des Stadtjugendausschusses. Bei der vergangenen Ausgabe mussten sie alles in Kleingruppen organisieren, dieses Jahr sei es endlich wieder so frei wie früher. Am Montag beginnt die Ferienaktion um 15 Uhr mit einer großen Eröffnungsveranstaltung, bei der die Angebote vorgestellt werden.

Und natürlich wird es auch wieder einige Abendveranstaltungen geben: eine Lesung mit Finn Ole Heinrich, das Mitmachtheaterstück „Peter Pan“ vom Jungen Staatstheater und das Konzert mit der Gruppe Caramuru. Eine Ganztagsbetreuung und ein Café für die Eltern runden das Programm ab.

Und am Freitag, 2. Juni, folgt das große Abschlussfest, auf der die Kinder ihr frisch gelerntes Können präsentieren, etwa in einer großen Kunstausstellung. Wichtig ist bei allen Veranstaltungen: „Die Bedürfnisse der Kinder stehen im Vordergrund, alle können jederzeit entscheiden, was sie machen oder eben auch nicht machen wollen“, sagt Timo von der Mobilen Spielaktion.