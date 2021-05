Das Karlsruher Abwasser stimmt in der Corona-Pandemie hoffnungsvoll

Wie wird sich in den kommenden Tagen voraussichtlich die Corona-Lage weiter entwickeln? Diese Frage stellt man in Karlsruhe am besten Andreas Tiehm. Der Chef der Abteilung für Mikro- und -Molekularbiologe am Karlsruher Technologiezentrum Wasser (TZW) dürfte im Februar einer der Ersten gewesen sein, die einen Anstieg der Inzidenz in der badischen Metropole vorausgesagt haben.

Vor etwa zwei Wochen wusste Tiehm dann, dass der neue Höhepunkt der Pandemie vorbei ist, und die Infektionszahlen wieder heruntergehen werden. Er sagt heute: „Es sieht gut aus.“

Um eine derartige Aussage zu machen, schaut Tiehm natürlich nicht in eine Glaskugel, sondern auf ein Medium, über das die Meisten wohl die Nase rümpfen würden.