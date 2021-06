Zurück möchte Gabi Reha nicht mehr: In den vergangenen 13 Jahren ist Brasilien ihr Zuhause geworden. Aber auch ihre alte Heimat Karlsruhe hat nach wie vor einen großen Platz in ihrem Herzen. Die nächste Reise ins Badische hat sie schon im Kopf.

„Auswandern war eigentlich nicht der Plan – hat sich aber als die beste Entscheidung meines Lebens herausgestellt“, sagt Gabi Reha. Seit 2008 lebt die Karlsruherin in Brasilien. Und sie will für immer bleiben: „Wir sind hier sehr glücklich, an eine Rückkehr ist nicht zu denken.“

In das südamerikanische Land zog es sie der Liebe wegen. Ihr zweiter Mann ist Brasilianer und hat eine Professur an der Universität von Sao Paulo. Kennengelernt haben sich beide in der Fächerstadt, wo Rehas Mann am Forschungszentrum arbeitete.

Mit den beiden in Brasilien lebt auch Rehas Sohn Marc Steffen aus erster Ehe, ihre Tochter Rebecca wohnt in Berlin. Rehas im April gestorbene Mutter lebte ebenfalls seit 2015 am Zuckerhut.