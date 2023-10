Gastronomie mit Blick aufs Wasser

Das Milchhäusle in Karlsruhe-Rappenwört bleibt das ganze Jahr über geöffnet

Kaffee und Kuchen direkt am Rhein genießen: In den warmen Oktobertagen strömen die Besucher in das Milchhäusle auf dem kleinen Hügel am Fuße des Karlsruher Rheinstrandbads.