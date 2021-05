„Sturmlampen, die mit Karbid gespeist werden, verbreiten gespenstisches Licht. Kalter Regen peitscht in die Gesichter. Das Wasser hat die Höhe des Damms erreicht, der Sturm treibt es in wilden Wellen heran. Wenn der Damm bricht, werden alle, die hier mit Sandsäcken die Löcher zu stopfen versuchen, weggespült, unbarmherzig.“

So beschreibt ein BNN-Redakteur, was sich in der Nacht zum 17. Januar 1955 am Rhein bei Maxau abspielt: „Das größte Rheinhochwasser seit 138 Jahren“, wie die BNN titeln, bedroht den Südwesten Deutschlands.

Der Fluss steigt in zweieinhalb Tagen um mehr als drei Meter. Die Gründe sind anhaltende Niederschläge, bei denen auf Karlsruhe in 24 Stunden so viel Wasser wie sonst im ganzen Januar niedergeht, und ein Wärmeeinbruch, der den Schnee in den Höhenlagen schmelzen lässt.