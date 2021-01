Parken in Karlsruhe wird teurer. Das hat der Karlsruher Gemeinderat am Dienstag beschlossen.

BNN-Mitarbeiterin Gianna Ronge hat sich bei Autofahrern umgehört, was sie von der Gebührenerhöhung halten.

Jens Degner:

„Ich finde das richtig. Die Gebührenerhöhung trägt dazu bei, dass die Autos aus der Innenstadt verschwinden und die Leute mehr Bus und Bahn nutzen. Eine autofreie Innenstadt halte ich für sinnvoll. Ich selber bin viel als Fußgänger unterwegs, ansonsten nehme ich das Rad. Das funktioniert hier in Karlsruhe sehr gut. Es ist flach und die Radwege sind gut ausgebaut.“

Hans-Peter Häfele:

„Ich denke, dass es prinzipiell zu viele Autos in der Stadt gibt. Für Geringverdiener wie zum Beispiel Hartz-4-Empfänger bräuchte es einen finanziellen Ausgleich wie zum Beispiel Steuererleichterungen. Auch der Ausbau eines kostenlosen Nahverkehrs sollte verwirklicht werden.“

Birgit Ruck:

„Ich fände es grundsätzlich besser, wenn man durch höhere Parkgebühren weniger Autos in der Innenstadt hat. Aber dann sollte der öffentliche Nahverkehr kostenlos sein. In Pandemie-Zeiten ist Bahnfahren allerdings auch nicht so angenehm.“

Thomas Baltschukat:

„Ich bin gegen eine Erhöhung. Zum Glück wohne ich zentral und kann zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Daher tangiert es mich nicht so sehr. Die Strategie, die Innenstadt autofrei zu bekommen, ist allerdings nachvollziehbar. Trotzdem ist es Abzocke.“