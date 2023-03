Wirte können in Karlsruhe weiterhin Parkplätze als kleine Biergärten nutzen – zumindest von April bis Ende Oktober. Ein neuer Leitfaden gibt die Regeln vor.

Mit großer Mehrheit hat der Karlsruher Gemeinderat grünes Licht für Außengastronomie auf Parkplätzen gegeben. Alle Fraktionen außer der AfD stimmten am Dienstagabend für einen Leitfaden, der Wirten zwischen April und Ende Oktober die Möglichkeit einer Sondernutzung einräumt. Das Papier löst die bald auslaufenden Ausnahmeregelungen der Pandemie-Jahre ab.

Überraschend kommt die Mehrheit nicht. Im vergangenen Oktober hatten große Teile des Rates Lösungen für die Nutzung von Parkplätzen durch die Gastronomie gefordert und die Corona-Ausnahmen verlängert – zum Ärger von Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). Der sprach damals von der „Aufforderung zum Rechtsbruch“ und dachte über einen Widerspruch gegen den Beschluss nach.

Mentrup spricht von „rechtlich wagemutiger Sache“

Mittlerweile haben sich die Wogen geglättet und die Verantwortlichen im Rathaus haben den nun verabschiedeten Leitfaden entwickelt. Zweifel sind allerdings geblieben, das machte Mentrup deutlich. „Wir lassen uns auf eine rechtlich wagemutige Sache ein“, so der Rathauschef. „Städte, die auf diesem Weg schon weiter sind, wissen nicht, ob das so tragbar ist.“

Mit Genugtuung nahmen auf der Empore die Geschäftsführer der City Initiative und des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Frank Theurer und Michael Kant, das Ergebnis zur Kenntnis. Sie hatten eine solche Regelung seit Monaten gefordert und die Debatte angestoßen.

Lob für den Kompromiss, Verständnis für Anwohner

In großer Einigkeit lobten Vertreter der Fraktionen die wahlweise „tolle“ oder „sehr gute“ Lösung, für die man „lange gekämpft“ (Leonie Wolf, Grüne) habe. „Außengastronomie macht die Straßen lebendiger und schafft neue Räume“, so Wolf. „Der Leitfaden gibt endlich Planungssicherheit.“ Es sei die „fast einzige positive Folge der Pandemie, dass die Stadt deutlich mutiger in der Bespielung des öffentlichen Raumes ist“, sagte Lukas Bimmerle (Linke). Michael Haug (Karlsruher Liste) sprach von einem „ausgewogenen Kompromiss“.

Gleichzeitig betonten mehrere Rednerinnen und Redner, nun seien die Gastronomen in der Pflicht. „Wir haben viele Schreiben von Anwohnern bekommen“, erklärte etwa Detlef Hofmann (CDU). „Jeder Betrieb muss für Sauberkeit und ab einer gewissen Zeit auch für Ruhe sorgen.“