Das Unifest gilt als das größte studentische Fest in der Region Karlsruhe

Von Studis für Studis: Das Unifest findet am Freitag, 23. Juni, und Samstag, 24. Juni, auf dem KIT Campus Süd statt.

Das Unifest gibt es seit 1988 und fand bis 2014 zweimal im Jahr statt. Seit 2015 ist es ein jährliches Campusfest. Das Unifest gilt als die größte studentische Feier in Süddeutschland. Am Freitag (Einlass ab 16.30 Uhr) und Samstag (Einlass ab 15 Uhr) findet das Unifest auf dem Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) statt. Die Studenten haben mit vielen verschiedenen Bands und einer großen Auswahl an Floors verschiedener Musikrichtungen ein abwechslungsreiches Tagesprogramm organisiert.

Wer lädt ein: Hinter dem Unifest steht der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA). Der AStA ist die Studierendenvertretung am KIT. Das Fest wird vom Festkomitee organisiert. Dieses besteht aus AStA-Mitgliedern, Fachschaftlern und anderen ehrenamtlichen Helfern.

Das erwartet das Publikum: Neben den Bands und DJs, die auf unterschiedlichen Bühnen und Floors spielen, bieten die Veranstalter eine Vielzahl an Attraktionen. Das Programm setzt sich aus einem Bühnenteil, Kleinkunst-, Sport- und Mitmachangeboten sowie Theater- und Musikaufführungen zusammen. Drei Bühnen verwandeln den KIT Campus Süd zu einem kleinen Open-Air-Festival. Am Abend wird die Kulturbühne dann zu einer DJ-Bühne.

Darauf kann man sich freuen: Die Kleinen werden bei dem alljährlichen Kinderfest betreut. Hüpfburgen und Kinderschminken sind dabei.

Weitere Infos: Tickets kostet im Vorverkauf sieben Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Aktuelle Informationen gibt es auf www.unifest-karlsruhe.de. Bei Bookinganfragen: booking@unifest-karlsruhe.de