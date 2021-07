Vor 125 Jahren wurde die Fidelitas-Hütte des Deutschen Alpenvereins (DAV) im Ötztal offiziell in Betrieb genommen.

Dieses Jubiläum will Hüttenwart Christian Holzapfel mit zwei Dutzend ehrenamtlichen Helfern des DAV-Ortsvereins Karlsruhe am kommenden Samstag mit einem Fest auf 2.883 Metern Höhe vor Ort begehen.

Bis dahin steht für Holzapfel und seine Mitstreiter allerdings noch eine arbeitsreiche Woche auf dem Programm. In den sieben Tagen bis zum Wiedereröffnungsfest wollen die Karlsruher die in die Jahre gekommene Hütte auf Vordermann bringen und dringend notwendige Reparaturarbeiten in Angriff nehmen.