25-Jähriger ist nach Kollision mit Straßenbahn in Karlsruhe schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Stadtteil Daxlanden hat sich ein 25 Jahre alter Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Er kollidierte mit einer Straßenbahn, laut Zeugen hatte er das Rotlich am Bahnübergang missachtet.

Wie die Polizei mitteilite, fuhr der 25-Jährige nach den ersten Feststellungen gegen 8 Uhr mit seinem Rad zunächst auf dem Radweg der Thomas-Mann-Straße in Richtung Lindenallee. Anschließend überquerte er die Lindenallee und wollte den Bahnübergang „Am Anger“ in Richtung Bundesstraße 36 überqueren. Hierbei soll er nach Zeugenangaben das Rotlicht missachtet haben und wurde von der in Richtung Rheinstetten einfahrenden Straßenbahn erfasst.

Bei dem Sturz erlitt der Fahrer schwere Verletzungen, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten. Das Zweirad des Mannes wurde sichergestellt, da Hinweise bezüglich einer technischen Manipulation vorlagen.

Für die Unfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr der Linie S2 in Richtung Rheinstetten bis ungefähr 9 Uhr gesperrt werden.