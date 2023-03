42-Jährige wird in Karlsruhe von unbekanntem Hund verletzt

Ein freilaufender Hund hat am Dienstagabend eine Frau und ihren Hund verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine 42-jährige Frau ist am Dienstagabend im Karlsruher Stadtteil Daxlanden mit ihrem Hund unterwegs gewesen. Dabei wurde sie von einem freilaufenden Hund verletzt, teilte die Polizei mit.

Gegen 21 Uhr lief die Frau mit ihrem Hund an der Bundesstraße 36 hinter der Thomas-Mann-Straße entlang. Dort näherte ihr sich von hinten ein freilaufender Hund und biss ihrem Hund in die Hinterläufe. Bei dem Versuch, die beiden Hunde zu trennen, zog sich die Frau Verletzungen an ihrem Mittelfinger zu. Auch ihr Hund wurde bei dem Angriff verletzt.

Bei dem unbekanntem Hund soll es sich um einen kleinen weißen Hund mit wuscheligem Fell handeln. Der Hund war mit einer älteren Dame unterwegs, über welche noch keine weiteren Beschreibungen gemacht werden können. Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 63 39 80 zu melden.