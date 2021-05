Anwohner protestieren gegen Neubauprojekt in Karlsruhe-Daxlanden

Rund um das Zanderweg-Areal in Karlsruhe-Daxlanden kommt es immer wieder zu Konflikten. Die Polizei rückt immer wieder an. Nun will die Volkswohnung die Wohnanlage abreißen und neu bauen. Einige Nachbarn befürchten dadurch eine Verschärfung der Lage.

Fast beschaulich wirkt das Areal am Zanderweg in Daxlanden. Der Himmel erstreckt sich an diesem Vormittag im Mai ausnahmsweise in einem strahlenden Blau über den Mehrfamilienhäusern. Victoria Stinshoff und Brigitte Wagner haben trotzdem kein gutes Gefühl beim Anblick der dreigeschossigen Häuser. „Sie sollten mal hören, was hier in lauen Sommernächten los ist“, sagt Wagner.

Sie wohnt schräg gegenüber, ihr Garten liegt hinter der Hecke. „Der Geräuschpegel ist oft enorm“, beklagt Wagner. Sobald es warm ist, sitzen die Bewohner des Zanderwegs abends auf den Treppen vor ihren Häusern, berichtet die Karlsruherin.

Immer wieder rücke die Polizei an. Stinshoff und Wagner berichten auch von Drohungen der Bewohner des Zanderweg-Areals.