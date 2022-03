Auto kollidiert mit Straßenbahn in Karlsruhe-Daxlanden

Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, wurde der Unfall um 16.32 Uhr gemeldet. Ein Fahrzeug stieß mit einer Straßenbahn am Bahnübergang Kleiner Anger in der Rheinstrandsiedlung in Karlsruhe-Daxlanden zusammen. Das Auto sei nach der Kollision zwischen der Straßenbahn und einem Ampelmast eingeklemmt worden, so die Polizei. Über eventuelle Verletzungen des Fahrzeugführers gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse.

Die Straßenbahnstrecke ist aktuell blockiert. Laut Polizei ist noch länger mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.