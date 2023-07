Auto landet in Karlsruhe-Daxlanden auf den Schienen

Weil die tiefstehende Sonne ihn blendet, ist ein Autofahrer in Karlsruhe mit seinem Wagen auf den Schienen gelandet.

Am Montagabend ist in Karlsruhe-Daxlanden ein Auto auf den Schienen gelandet.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der Mann gegen 20 Uhr auf der Michelinstraße unterwegs. Als er an einer Kreuzung in die Daxlander Straße abbiegen wollte, wurde er durch die tiefstehende Sonne geblendet. Statt richtig abzubiegen, landete der Mann mit seinem Wagen auf den Schienen. Nach etwa 50 Metern, so eine Sprecherin, kam das Fahrzeug zum Stehen.

Auto muss mittels Kran wegtransportiert werden

Der Fahrer blieb unverletzt. Es kam aber zu Behinderungen im Bahnverkehr. Der Abschnitt war wegen der aufwendigen Bergung des Wagens mittels Kran für etwa eine Stunde blockiert.