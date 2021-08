Mit 2,14 Promille

Auto überschlägt sich nach Unfall in Karlsruhe: Alkoholisierter Fahrer leicht verletzt

Nachdem ein Autofahrer in der Nacht auf Freitag in der Vorderstraße in Karlsruhe-Daxlanden mit einem geparkten Pkw kollidierte, überschlug sich sein Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.