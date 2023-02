Was die Polizei sagt

Autos in Flammen: Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandserie in Karlsruhe

Fünf Fahrzeuge brannten in den vergangenen Tagen in Karlsruhe, vier davon in Daxlanden. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Gibt es bei den Bränden einen Zusammenhang?