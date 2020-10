In der Salmenstraße

Dachstuhl brennt in Karlsruhe-Daxlanden

Ein Dachstuhlbrand in Karlsruhe-Daxlanden hat am Mittwochnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das Feuer in der Salmenstraßen konnte laut Angaben der Einsatzkräfte aber schnell gelöscht und eine Ausweitung auf das gesamte Reihenhaus verhindert werden.