Das Tierheim in Karlsruhe-Daxlanden hat innerhalb kurzer Zeit einen Platz für fast 100 Ratten gefunden. Das Veterinäramt hatte die Tiere am vergangenen Dienstag in einer leer stehenden Wohnung entdeckt und ins Tierheim gebracht. „Der Zustand der Ratten war besser als erwartet“, sagt der Leiter des Tierheims, David Jung.

Das Veterinäramt habe das Tierheim am Nachmittag kontaktiert. Insgesamt seien 106 herrenlose Ratten in der Wohnung gefunden worden. Die Besitzerin sei verschwunden gewesen, sagt Jung.

Das Tierheim reagierte schnell und schaffte Platz für die 106 Farbratten. Dafür habe man die Hälfte des Tierheim-Teams abgestellt. Im Tierheim angekommen, habe man jedes einzelne Tier untersucht, anschließend wurden die Ratten nach Geschlecht getrennt.

Einige Tiere hätten Bisswunden gehabt, bei anderen habe ein Pilz die Haut infiziert. „Manche Tiere waren unterernährt“, sagt Tierheimleiter Jung. Einige der Ratten seien zudem trächtig gewesen, auch Babys seien unter den 106 Tieren gewesen.

Die Ratten hätten in der Wohnung ein Gehege bewohnt, das laut Jung für zwei Tiere ausgelegt gewesen sei. Da die Farbratten auch nicht nach Geschlechtern getrennt waren, hätten sie sich unkontrolliert vermehren können. Dass Ratten in so großer Stückzahl gehalten werden, erlebe man nicht oft, sagt Jung. In der Regel würden Farbratten in kleinen Rudeln mit zwei bis sieben Tieren gehalten.

Karlsruher Tierheimleiter spricht von überwältigender Hilfsbereitschaft

Das Tierheim nimmt nach der Aufnahme der Ratten direkt Kontakt zu anderen Tierschutzvereinen auf, postet zudem einen Hilferuf in den sozialen Netzwerken. Die Hilfsbereitschaft sei überwältigend gewesen, sagt Tierheimleiter Jung.

Für insgesamt 98 Tiere habe man binnen kurzer Zeit einen neuen Platz gefunden. Verschiedene Tierschutzvereine hätten die Ratten dann auch direkt in Daxlanden abgeholt.

Acht Tiere sind in Karlsruhe geblieben und werden nun erst einmal im Tierheim aufgepäppelt und gepflegt. „Diese Tiere können wir jetzt erst einmal vor Ort versorgen“, sagt Jung. Sie sollen ein paar Wochen im Tierheim bleiben, ehe sie weitervermittelt werden. Wie für alle Tiere suche man dann auch für die Ratten ein Zuhause.

Zuletzt hatte das Karlsruher Tierheim Schlagzeilen gemacht, als nach einem Einbruch vier Katzen verschwunden waren. Unter den Tieren waren auch zwei Rassekatzen.