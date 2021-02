Mehrere hundert Euro Schaden

Diebe stehlen Katalysator aus geparktem Auto in Karlsruhe-Daxlanden

Unbekannte Täter haben an einem Opel in der Pappelallee in Daxlanden heimlich den Katalysator ausgebaut und gestohlen. Laut Angaben der Beamten lag dabei ein Täter unter dem Auto. Das Polizeirevier Karlsruhe-West sucht nach Zeugen und Hinweisen des Diebstahls.