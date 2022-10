Einbrecher plündern Erdgeschosswohnung in Karlsruhe: 3.500 Euro Diebesgut

Einbrecher drangen am Wochenende in eine Wohnung in Karlsruhe-Daxlanden ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von 3.500 Euro.

In eine Erdgeschosswohnung in der Kastanienalle in Karlsruhe-Daxlanden sind unbekannte Täter am Wochenende eingebrochen. Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Sonntag, 23.30 Uhr, über die Balkontür Zugang zu der Wohnung. Anschließend ließen sie alle Rollläden herunter und durchsuchten das Apartment nach Wertgegenständen. Sie entwendeten schließlich Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 3.500 Euro. Der dabei entstandene Sachschaden belief sich auf etwa 300 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, die telefonisch unter (07 21) 6 66 36 11 abgegeben werden können.