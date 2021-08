Einbrecher scheitern in Daxlanden an den Eingangstüren

Im Karlsruher Stadtteil Daxlanden kam es in der Nacht zum Donnerstag zu gleich drei Einbruchsversuchen. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, versuchten die Unbekannten zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr gewaltsam in die Geschäftszeile in der Pappelallee einzudringen. Dank der Schließmechanismen der Eingangstüren scheiterten die vermeintlichen Diebe allerdings. Der angerichtete Sachschaden ist bisher noch unbekannt. Die Polizei Karlsruhe-West hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung, bei der Suche nach den Zeugen. Wer mögliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

Zeugen gesucht

0721/ 666-3611