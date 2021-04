Einbrecher von Passant in Karlsruhe erwischt

Ein bislang unbekannter Täter hat versucht am Montagabend in eine Arztpraxis im Karlsruher Stadtteil Daxlanden einzubrechen. Als er merkte, dass er beobachtet wird, flüchtete er.

Ein Passant hat am Montagabend gegen 23.55 Uhr einen Einbrecher dabei erwischt, wie er gerade versuchte, in eine Praxis in der Kastanienallee in Daxlanden einzubrechen. Laut Angaben der Polizei schlug der Täter eine Fensterscheibe ein und verursachte dabei einen Sachschaden von über tausend Euro. Als er bemerkte, dass er durch einen Passanten bei seinem Vorhaben beobachtet wurde, flüchtete er mit einem Motorroller in Richtung Rheinstrandhalle.

Der Einbrecher konnte wie folgt von dem Zeugen beschrieben werden: Männlich, circa 24 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,75 m bis 1,80 m groß und 95 kg schwer. Er trug einen schwarzen Hoodie, dunkelblaue Jeans, dunkle Sportschuhe und eine weiße Gesichtsmaske. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnte die Polizei den Täter nicht ausfindig machen.