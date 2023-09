Rassekatzen vermutlich gestohlen

Einbruch in Karlsruher Tierheim: Vier Katzen werden vermisst

Schock am Morgen: In das Tierheim in Karlsruhe-Daxlanden ist eingebrochen worden. Unter den fehlenden Katzen sind auch zwei Rassekatzen. Das Tierheim bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.