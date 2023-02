Erneute Brände: Drei Autos stehen in Karlsruhe-Daxlanden in Flammen

Drei Autos sind am Sonntagabend in Daxlanden in Brand geraten. Zwei davon brannten vollständig aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Drei Autos sind am Sonntagabend in der Steinäckerstraße in Karlsruhe-Daxlanden in Flammen gestanden. Wie die Polizei mitteilte, sei eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Die Fahrzeuge fingen gegen 22.15 Uhr aus unbekannten Gründen Feuer. Zwei davon brannten vollständig aus. Die Feuerwehr Karlsruhe konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Fahrzeuge verhindern. Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden seien derzeit nicht bekannt.

Bereits vergangenen Donnerstag gab es einen Autobrand in Daxlanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung übernommen und sucht nach möglichen Zeugen.