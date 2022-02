Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin in Karlsruhe-Daxlanden

Eine 83-jährige Seniorin auf Daxlanden ist am Mittwochmittag von einem Mann beklaut worden, der vorgab Handwerker zu sein. Nach dem Besuch fehlte der Geldbeutel der Frau.

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe läutete gegen 12.30 Uhr ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke an der Haustür der Seniorin in der Silcherstraße im Karlsruher Stadtteil Daxlanden. Der Mann gab vor, dass bei Bauarbeiten eine Wasserleitung beschädigt worden sei und er jetzt die Heizkörper in ihrer Wohnung überprüfen müsse.

Die Dame begleitete den Unbekannten zu allen Heizungen im Erdgeschoss und Keller. Das Dachgeschoss überprüfte der angebliche Handwerker dann jedoch ohne die Begleitung der 83-Jährigen. Nach dem der Mann weg war, stellte sie erschrocken fest, dass ihr Geldbeutel gestohlen worden war.

Die Frau beschrieb den Mann als circa 50 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß. Er war schlank und hatte dunkles Haar. Zur Tatzeit trug er einen blauen Arbeiteranzug.

Zeugen gesucht Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter (07 21) 66 63 61 1 entgegen.