Feuer in Karlsruhe-Daxlanden: Polizei vermutet Brandstiftung

Ein Wohnmobil, ein Wohnwagen sowie ein Boot auf einem Anhänger haben am Donnerstagabend in der Nähe von Karlsruhe-Daxlanden wegen einer Brandstiftung Schaden genommen. Die Polizei teilte mit, dass zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr an mehreren geparkten Fahrzeugen bei der Rheinhafenstraße, August-Dosenbach-Straße sowie der Hermann-Hesse-Straße ein Feuer aus. Personen befanden sich nicht in den Fahrzeugen.

Die Polizei verdächtigt einen 16-Jährigen

Die Polizei vermutet derzeit eine Brandstiftung als Grund des Feuers. In der Nähe eines Brandortes kontrollierten Polizeibeamte einen 16-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob der Jugendliche für die Brände verantwortlich ist.

Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Menschen kamen aber nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 14 Einsatzkräften an den Brandorten und hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.