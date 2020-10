Feuerwehr muss Zimmerbrand in Daxlanden löschen

Ein Zimmerbrand am Mittwochnachmittag in der Daxlander Salmenstraße wurde vermutlich durch einen technischen Defekt an einem elektronischen Gerät verursacht. Es blieben alle Hausbewohner dabei unverletzt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Gegen 14:45 Uhr wurde das Feuer im Dachgeschoss eines Reihenhauses durch Anwohner entdeckt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte bereits alle Hausbewohner das Gebäude verlassen. Durch die Feuerwehr konnte der Zimmerbrand schnell gelöscht werden. Nach ersten Einschätzungen war der Ursprung des Brandes in einer Computerecke. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.