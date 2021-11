Frau übersieht Auto in Karlsruhe – drei Personen verletzt

Zwei Fahrzeuge stießen im Karlsruher Stadtteil Daxlanden am Montag zusammen, als eine 78-Jährige abbiegen wollte. Alle Beteiligten verletzten sich, eine Beifahrerin sogar schwer.

Eine 78-Jährige hat im Karlsruher Stadtteil Daxlanden am Montagabend einen Autounfall verursacht. Nach Informationen der Polizei wollte sie gegen 18.15 Uhr, mit einer 79-jährigen Beifahrerin im Auto, vom Waidweg nach links in die Daxlander Straße abbiegen. Bei grüner Ampel übersah sie wohl einen geradeausfahrenden 55-Jährigen. In der Folge stießen die beiden PKWs zusammen.

Die 79-jährige Beifahrerin verletzte sich schwer, die 78-Jährige und der 55-Jährige leichter. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt