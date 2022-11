Weil er die Handbremse nicht angezogen hatte, ist ein Fahrer mitsamt seines Transporters in der Nacht auf Montag in den Federbach in Karlsruhe-Daxlanden gerollt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wasser retten.

Ein ungemütliches Erwachen erlebte ein Mann am Montagmorgen in Karlsruhe-Daxlanden – nämlich im Wasser. Der Mann wollte in seinem Transporter übernachten und hatte sein Fahrzeug am Vorabend auf einem Parkplatz an der Hermann-Schneider-Allee neben dem Alten Federbach geparkt.

Vergessen hatte er nach Polizeiangaben aber, die Handbremse anzuziehen und einen Gang einzulegen. Der Transporter machte sich später selbständig und rollte während der Nachtruhe seines Fahrers rückwärts in den Bach.

Am Montag um 7.20 Uhr erreichte die Feuerwehr Karlsruhe ein entsprechender Notruf. Die Einsatzkräfte befreiten den unverletzten Mann aus seinem Fahrzeug. Danach wurde mit einem Bergungskran auch der Transporter aus dem Wasser geholt.