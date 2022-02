Zeugen gesucht

Hochwertiges Werkzeug aus Lieferwagen in Daxlanden gestohlen

Ein 34-Jähriger stellt seinen Lieferwagen über Nacht in Daxlanden ab. Doch als er sich am nächsten Tag wieder mit seinem Fahrzeug auf den Weg machen will, muss er feststellen, dass daraus Gegenstände im Wert von geschätzt 7.000 Euro gestohlen wurden.