Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus in Karlsruhe-Daxlanden ein

Am Montagabend ist in ein Mehrfamilienhaus in Daxlanden eingebrochen worden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Unbekannte haben sich am Montag, 12. Februar, zwischen 17 Uhr und 19 Uhr Zutritt in ein Mehrfamilienhaus im Dornröschenweg in Daxlanden, Karlsruhe verschafft. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe kletterten die Täter auf den Balkon der Erdgeschosswohnung und hebelten die Balkontür gewaltsam auf, um in das Innere der Wohnung zu gelangen.

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Die Höhe des Diebstahl- sowie Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei Karlsruhe mit.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Nummer (07 21) 6 66 36 11 in Verbindung zu setzen.