Küchenbrand in Mehrfamilienhaus in Daxlanden

In Daxlanden kam es am Sonntag zu einem Küchenbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Mehrere Bewohner wurden leicht verletzt.

In der August-Dosenbach-Straße in Karlsruhe-Daxlanden hat es am Sonntag gegen 16.15 Uhr im 6. OG eines Mehrfamilienhauses einen Küchenbrand gegeben. Dabei kam es zu einem stärkeren Feuer in der Küche mit einer starken Rauchbildung, so das Polizeipräsidium Karlsruhe. Der Brand konnte erfolgreich durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Bei acht Hausbewohnern kam es zu einer leichten Rauchgasintoxikation, von denen drei zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Brandwohnung sowie die Nachbarwohnung sind momentan unbewohnbar. Brandursache war ein technischer Defekt der Spülmaschine. Die August-Dosenbach-Straße war bis 18.30 Uhr gesperrt.