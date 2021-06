Hinweise gesucht

Mann in Karlsruhe-Daxlanden zusammengeschlagen und in den Federbach getreten

Am Sonntag, 6. Juni, gegen 15.30 Uhr wurde ein 62-jähriger Mann auf dem Reinhard-Kutterer Weg in Karlsruhe-Daxlanden von zwei unbekannten Männern offensichtlich grundlos zusammengeschlagen und mit Fußtritten in den Alten Federbach befördert.