Altes Schild erhalten

Milchhäusle 2.0 im Karlsruher Rheinstrandbad wird an Ostern eröffnet

Im Rheinstrandbad Rappenwört in Karlsruhe-Daxlanden öffnet am Osterwochenende das neue Milchhäusle 2.0 in der ehemaligen DLRG-Station. Die Pächterin freut sich auf die Gäste.