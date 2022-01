Nach Streit: 19-Jähriger verletzt in Karlsruhe-Daxlanden 53-Jährige schwer

Ein 19-Jähriger hat am Donnerstagabend eine 53-Jährige in der Hördtstraße in Karlsruhe-Daxlanden angegriffen und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei stritten sich die beiden in der Vergangenheit immer wieder.

Auch in diesem Fall ging der Tat ein Streit voraus. Die Frau bezichtigte den 19-Jährigen gegen 20.30 Uhr der Ruhestörung, worauf dieser auf sie losging. Die 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm den 19-Jährigen fest und brachte ihn zur Behandlung seiner psychischen Probleme ebenfalls in ein Krankenhaus.