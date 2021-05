Nachbar Umspannwerk: Stromschläge in Daxlandener Kleingartenanlage

Die Kleingartenanlage „Federbach“ liegt direkt am Zaun zum Umspannwerk in Karlsruhe-Daxlanden. Die Pächter berichten von leichten Stromschlägen, wenn sie metallische Gegenstände berühren. Der Betreiber des Werks sieht keine Gefahr.

Metallischen Gegenständen begegnet Timo Heuler in seinem Kleingarten nur mit Vorsicht. Immer wieder hat er in den vergangenen Jahren einen leichten Stromschlag – eine sogenannte Funkenentladung – gespürt. „Nachts haben sogar die LEDs in einem Lichtschlauch geglimmt, der gar nicht an den Strom angeschlossen war“, sagt er. Selbst ein kleiner Lichtbogen ist zu sehen, wenn zwei leitende Materialien sich nahe kommen.

TransnetBW bietet einen nicht leitenden Sonnenschirm an

Heulers Gartenparadies befindet sich in der Anlage „Federbach“, direkt unter Hochspannungsleitungen und in direkter Nachbarschaft zum Umspannwerk in Daxlanden. Seit mehreren Monaten streiten die Kleingärtner mit dem Betreiber TransnetBW. Der verweist auf Grenzwerte, die man einhalte. Und auf einen Zustand, der sich seit Jahren nicht geändert habe.