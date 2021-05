Überfüllter Parkplatz

Polizei beendet Geburtstagsfeier mit 28 Personen in Karlsruhe-Daxlanden

Bei einer illegalen Geburtstagsfeier in Karlsruhe-Daxlanden haben sich am Sonntagabend mehrere Partygäste in Schränken und Abstellräumen vor der Polizei versteckt.